Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin sportif direktörü oldu

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Almanya futbolunun dev kulübü Bayern Münih, Bayern Campus isimli gençlik akademisinin sportif direktörlüğüğ görevine eski milli futbolcu Halil Altıntop'un getirildiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde Schalke, Frankfurt gibi kulüplerde oynayan, Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Halil Altıntop, antrenörlük kariyerine Bayern Münih altyapısında başlamıştı.

A Milli Takım formasıyla 31 maça çıkan ve 8 gol atan 40 yaşındaki Halil Altıntop, Bayern Münih akademisindeki yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

Görevime başlamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Bana gösterilen güven için kulübe teşekkür ederim. Başarılı çalışmaları sürdürmek için elimden geleni yapacağım.