Haliç Derbisi'nde VAR koltuğu Alper Ulusoy'un!

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

İstanbul'un en eski derbilerinden olan ve 'Haliç Derbisi' diye isimlendirilen mücadele Ülker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Mehmet Metin ve Hakan Karabalcık da maçın yardımcı hakemleri olacak.

59 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynanacak bu zorlu karşılaşmada VAR olarak ise Alper Ulusoy görev alacak. AVAR koltuğunda da Özgüç Türkalp oturacak.

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