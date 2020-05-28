Halı sahalar ne zaman açılıyor?

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü.

Ancak, Cumhurbaşkanlığının da yalanladığı dosyada, mayıs ayı içerisindeki pek çok normalleşme tarihi gerçekleşmedi. Dolayısıyla halı sahalarla ilgili kararların da kabine toplantısının ardından netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

Kabine toplantısı 28 Mayıs akşam saatlerinde gerçekleşecek.