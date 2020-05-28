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Spor Arena
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Halı sahalar ne zaman açılıyor?

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Halı sahalar ne zaman açılıyor?
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Halk arasında spor organizasyonlarının en başında yer alan halı sahalar, pek çok vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla şu ana kadar kapalı tutulmaya devam edilen halı sahalar, alınacak kararlar doğrultusunda yeniden hizmete açılacak. Peki, halı sahalar ne zaman açılıyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü.

Ancak, Cumhurbaşkanlığının da yalanladığı dosyada, mayıs ayı içerisindeki pek çok normalleşme tarihi gerçekleşmedi. Dolayısıyla halı sahalarla ilgili kararların da kabine toplantısının ardından netlik kazanabileceği ifade ediliyor. 

Kabine toplantısı 28 Mayıs akşam saatlerinde gerçekleşecek.

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