Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte o tarihler ve açılacak spor alanları

Halk arasında spor organizasyonlarının en başında yer alan halı sahalar, pek çok vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla şu ana kadar kapalı tutulmaya devam edilen halı sahalar, alınacak kararlar doğrultusunda yeniden hizmete açılacak. Peki, halı sahalar ne zaman açılıyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler.

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Kabin Toplantısı'nda spor tesislerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinde spor tesislerinin haziran ayında açılacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."