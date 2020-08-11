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Haber Giriş: 11.08.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Halı sahalar ne zaman açılacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı

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Halı sahalar ne zaman açılacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı
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Halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun cevabını spor severler uzun süredir bekliyorlardı. Pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan halı sahaların açılacağı tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı..

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından (12 Ağustos) itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

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