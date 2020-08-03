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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Halı sahalar açılıyor! İşte yeni kurallar

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Halı sahalar açılıyor! İşte yeni kurallar
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Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), yarın açılacak tesislerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

HFF, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı.

Buna göre halı sahaların temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.

Halı sahalar açılıyor İşte yeni kurallar

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