'Haksız yere suçlanmak beni çok üzüyor' demişti: Hollandalı ünlü hakem evinde ölü bulundu!

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Hollanda futbolu, ünlü hakem Rob Dieperink'in genç yaşta hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor.

2017'den beri Hollanda Eredivisie'de hakemlik yapan 38 yaşındaki Dieperink, dün Amsterdam'ın 160 km doğusundaki Borculo'daki evinde ölü bulundu.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rob Dieperink'in vefatından dolayı şoke olduk ve derin bir üzüntü içindeyiz. Hakem camiası, uluslararası deneyime sahip, çok sevilen bir hakemi, ama her şeyden önce nazik ve işine kendini adamış bir meslektaşını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

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NİSAN AYINDA TUTUKLANDI, SONRASINDA SUÇLAMALAR DÜŞTÜ!

Dieperink, geçtiğimiz Nisan ayında Crystal Palace ile Fiorentina arasında oynanan UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında görev yapmış ve karşılaşmanın ardından 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Londra'da tutuklanmıştı.

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Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, "9 Nisan Perşembe günü polis memurları, Wellesley Road'daki bir adreste meydana gelen, bir çocuğa yönelik cinsel saldırı ihbarı aldı. 30'lu yaşlarında bir adam daha sonra cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı. Polis memurları kapsamlı bir soruşturma yürüttü ve güvenlik kamerası görüntüleri ve dijital cihazların incelenmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm kanıtları inceledi. Yapılan soruşturmaların ardından, kanıt ihtiyacının karşılanmadığı sonucuna varıldı. Başka bir işlem yapılmayacaktır." ifadeleri yer almıştı.

FIFA, DÜNYA KUPASI KADROSUNDAN ÇIKARDI!

Dava delil yetersizliğinden düşmüş olsa da bu olay Dieperink'i ve kariyerini derinden etkiledi.

Daha önce 2026 Dünya Kupası'nda video yardımcı hakemi (VAR) olarak görev yapacağı açıklanan Dieperink, yaşanan bu olay sonrasında FIFA tarafından Dünya Kupası hakem kadrosundan çıkartıldı.

FIFA, bu kararını "Turnuvada yalnızca kusursuz davranışlar sergileyen, örnek hakemler istiyoruz" ifadeleriyle açıklamış ve Dieperink'in yerine Fransız hakem Willy Delajod yeni VAR olarak atanmıştı.

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"HAKSIZ YERE SUÇLANMIŞ OLMAK BENİ ÇOK ÜZÜYOR" DEMİŞTİ

Dünya Kupası'ndan çıkarıldıktan sonra Dieperink, De Telegraaf'a verdiği bir röportajda "Başından beri polis soruşturmasında tam işbirliği yaptım ve ayrıca FIFA, UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'na karşı tamamen şeffaf oldum. Haksız yere suçlanmış olmam beni çok üzüyor. FIFA'nın beni görevden alması nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI VE İNTİHARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Dieperink'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ancak Hollanda ve İngiltere basınındaki kaynaklar, Dieperink'in intihar ettiğini öne sürüyor.

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Dieperink'in ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra belli olacak.