Hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Haberin Devamı

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Toroğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamasında;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından,

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Haberin Devamı

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı" denildi.

SERBEST BIRAKILDI

Erman Toroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Toroğlu, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE DEMİŞTİ?

Haberin Devamı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir TV programında, “Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede ‘biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık’ demiş.” sözlerini kullanmıştı: