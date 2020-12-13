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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Hakkı Çelikel: "Fenerbahçe'yi yenip Malatya'ya 3 puanla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz..."

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Hakkı Çelikel: "Fenerbahçe'yi yenip Malatya'ya 3 puanla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz..."
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı.

Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.

Bu sezon Fenerbahçe maçından Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, rakibine karşı İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı.

Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe'yi böyle yenersiniz gibi şeyler hoş değilSüper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından net bir skorla iyi bir galibiyet aldıklarına dikkat çeken Hamza Hamzaoğlu, 'Belki tarih sayfalarında ileride baktığımızda bugünü keyifle hatırlayacağız. Ama yolumuza da devam etmemiz gerekiyor. Bu maç asla bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyundu, keyifli bir akşam. Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık. Kolay değil deplasmanda bu oyunu oynamak. Bugün ihtiyacımız olan sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa oyuncularım her şeyi uyguladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe'yi şöyle yenersiniz gibi şeyler söylemek hoş değil. Öyle bir şifre vermek haddime değil. Biz rakipleri analiz ederken zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe üzerinden değil bence bizim takımımızın oyunu üzerinden bu galibiyete bakarsak bu da önemli bir şey. Biz bugün iyi durduk sahada' şeklinde konuştu.
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- Kadıköy'de galibiyetler hep 3 golle geldi

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek rakibine karşı oynadığı 7 maçta 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu.

Sarı lacivertli ekibe karşı, Erol Bulut yönetiminde Malatya'da rakibini 2018-2019 sezonunda 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, bu kez rakip olduğu Bulut'un takımını deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada da galip gelen takımlar mücadeleden 3 golle ayrıldı.

Fenerbahçe, Malatyaspor'u 2017-2018 sezonunda 3-1, 2018-2019 sezonunda 3-2, geçen sezon da yine rakibini 3-2 yenerken, bu kez 3 gollü galibiyeti alan taraf ise Yeni Malatyaspor oldu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada 17 kez fileler havalandı.

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- İstanbul'daki galibiyete Fenerbahçe de eklendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasman oynadığı 18 maçta iki galibiyet aldı.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece iki kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş ve 2020-2021 sezonunun 12. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

- Hakkı Çelikel: "Önemli bir galibiyet aldık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmada çok iyi performans gösterdiklerini anlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık. Takımın mücadelesinden, futbolundan çok memnunuz. Fenerbahçe kendini ispatlamış, kadro derinliği çok olan bir takım ancak biz de iyiyiz. Bunu da karşılaşmada gösterdik. Fenerbahçe karşısında çok önemli bir galibiyet aldık, bundan dolayı mutluyuz. Malatya'ya 3 puanla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz. Galibiyetle takımın kendine olan güveni daha da geldi. İlerleyen haftalarda daha da iyi duruma geleceğiz. Galibiyeti tüm Malatyalılara armağan ediyoruz."

Çelikel, iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, "İstanbul'da oynadığımız maçlarda bugüne kadar istediğimiz sonuçları tam anlamıyla alamadık ama bu maçta bunu başardık. Rakibimize karşı deplasmanda ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden 3 puana ulaştık. Daha fazla gol atabilirdik ancak önemli olan 3 puan. Hamdolsun bunu başardık. Galibiyetlere devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Hakkı Çelikel: Fenerbahçeyi yenip Malatyaya 3 puanla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz...

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