Hakın Yakın: Rakip oyuncu hentbol gibi eliyle topu aldı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "1 haftadaki çalışmamızın semeresini aldık. Biz buraya galibiyet için geldik. Hedefimiz var. Maç maç gidip üst sıralar tırmanmak istiyoruz. Bugün de bunu başardığımız için oyuncu kardeşlerimizi kutluyorum. İlk yarıda bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda da erken bulduğumuz gollerle 3-0 kazanmasını bildik. Daha fazla gol de atabilirdik. Burada VAR’ın VAR olduğunu ilk defa gördük. Bundan sonra aynı şekilde hazırlanıp, her zaman olduğu gibi üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen oynadıkları maç için Fenerbahçe’nin 'Tekrar oynayabiliriz' açıklamasının hatırlatılması üzerine Canel, "Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe maçını unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Geçmişte kaldı" diye konuştu.

Haberin Devamı

"RAKİP TAKIM AKILLI OYNADI"

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci devre oyundan koptuklarını ifade ederek, hedeflerinin bundan sonra oynayacakları karşılaşmalarda maksimum puanlar almak olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Çok iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. Orada hakemin kararın anlayamadık. Ondan sonra da zaten rakip 1-0 öne geçti. Biraz zordu. İkinci devre biraz oyundan koptuk. 2-0’dan sonra oyuncularımızın morali biraz bozuldu. Sonuçta olduğumuz yere baktığımızda oyuncularımızı anlıyorum. Geçen hafta kazandık. Bu hafta yenildik. Rakip takım akıllı oynadı. Devre arasına 4 maçımız kaldı. Hedefimiz maksimum puanları almak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

Hakem yönetiminin sorulması üzerine Yakın, "Rakip takımda bir oyuncu hentbol gibi eliyle topu aldı. Orada sarı kart beklemiştik. Birinci golden önce göremedik orada faul olduğunu. Bir daha bakıp analiz edeceğiz" diye konuştu.