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Hakim Ziyech'ten şaşırtan imza! Yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Hakim Ziyech
Hakim Ziyechten şaşırtan imza Yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 11:31

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Brezilya Ligi'ne transfer oldu. İşte detaylar...

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Son olarak ülkesinde Wydad Casablanca formasını terleten Hakim Ziyech, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini feshetti ve sürpriz bir takım anlaşmaya vardı.

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BREZİLYA'YA TRANSFER OLUYOR

L'Equipe gazetesinin haberine göre; 33 yaşında Faslı sağ kanat oyuncusu, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Ziyech'in bu hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2023-2025 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Ziyech, sarı-kırmızılı takımda 34 maçta 8 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.

Hakim Ziyechten şaşırtan imza Yeni takımı belli oldu

PERFORMANSI

Wydad Casablanca formasıyla 16 maçta görev yapan Ziyech, 9 gol atıp 2 de asiste üreterek toplamda 11 gole direkt etki etti.

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Hakim Ziyechten şaşırtan imza Yeni takımı belli oldu

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Hakim Ziyech

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