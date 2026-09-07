Hakim Ziyech'ten şaşırtan imza! Yeni takımı belli oldu

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Son olarak ülkesinde Wydad Casablanca formasını terleten Hakim Ziyech, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini feshetti ve sürpriz bir takım anlaşmaya vardı.
BREZİLYA'YA TRANSFER OLUYOR
L'Equipe gazetesinin haberine göre; 33 yaşında Faslı sağ kanat oyuncusu, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Ziyech'in bu hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
2023-2025 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Ziyech, sarı-kırmızılı takımda 34 maçta 8 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.
PERFORMANSI
Wydad Casablanca formasıyla 16 maçta görev yapan Ziyech, 9 gol atıp 2 de asiste üreterek toplamda 11 gole direkt etki etti.