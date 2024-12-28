Hakim Ziyech'ten Galatasaray'ı şoke eden talep

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Devre arasında takıma takviyeler yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, bir yandan da yollarını ayırmaya düşündüğü isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Victor Nelsson’un yanı sıra Yusuf Demir ve Hakim Ziyech’le de yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu sezon çok az forma şansı bulan ve performansı yetersiz bulunan Faslı oyuncu Hakim Ziyech’le sözleşme fesih görüşmeleri başladı.

Galatasaray'dan yılda 5,7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu, ayrılık için sarı kırmızılı takımdan fesih bedeli talep etti.

Dubai ve MLS dışında talep ettiği yıllık ücreti teklif olarak alamayan Ziyech, ayrılık için ikinci yarıdaki maaşını istedi.