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Hakim Ziyech'ten Galatasaray'ı şoke eden talep

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech
Hakim Ziyechten Galatasarayı şoke eden talep
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 19:38

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech'in talebi, sarı kırmızılı yönetimi şoke etti.

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Devre arasında takıma takviyeler yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, bir yandan da yollarını ayırmaya düşündüğü isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Victor Nelsson’un yanı sıra Yusuf Demir ve Hakim Ziyech’le de yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu sezon çok az forma şansı bulan ve performansı yetersiz bulunan Faslı oyuncu Hakim Ziyech’le  sözleşme fesih görüşmeleri başladı.

Galatasaray'dan yılda 5,7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu, ayrılık için sarı kırmızılı takımdan fesih bedeli talep etti.

Dubai ve MLS dışında talep ettiği yıllık ücreti teklif olarak alamayan Ziyech, ayrılık için ikinci yarıdaki maaşını istedi.

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech

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