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Hakim Ziyech'te işlem tamam! Sağlık kontrolüne gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Al-Nasr
Hakim Ziyechte işlem tamam Sağlık kontrolüne gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:14

Galatasaray'ın Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'da Hakim Ziyech dönemi sona eriyor.

Al-Bayan gazetesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr, Hakim Ziyech'in transferi için kulübü Galatasaray ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Dubai ekibi bu transfer için Sarı-kırmızılılara herhangi bir bonservis ödemeyecek.

Hakim Ziyech'in bugün ya da yarın Dubai'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Ziyech, Al-Nasr'ın teknik direktörlüğü yapan Alfred Schreuder'in Twente ve Ajax'ı çalıştırdığı dönemlerde öğrencisi olmuştu. İkilinin arasında o dönemde oluşan dostluğun transfer sürecini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Hakim Ziyechte işlem tamam Sağlık kontrolüne gidiyor

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ZIYECH'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray'a katılan Faslı kanat oyuncusunun bonservisi bu sezon başında bedelsiz olarak alınmıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 1.5 sezonda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol - 5 asist üretti.

 

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#Transfer#Galatasaray#Al-Nasr

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