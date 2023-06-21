Erden Timur, Galatasaray'ın ilgisini doğrulamıştı! Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular

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Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde haberler çıkan Hakim Ziyech konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakim Ziyech, Al Nassr ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

İMZA AN MESELESİ

Faslı yıldızın, kısa süre içerisinde Chelsea'den ayrılarak Al Nassr'a imza atacağı belirtildi.

Ziyech'in Suudi Arabistan ekibinde 3 yılda 40 milyon euro kazanabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Hakim Ziyech bir alternatif ama bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. %1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz

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EVRAK KRİZİYLE KALDI

Devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'nin Hakim Ziyech transferi, Chelsea'nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle iptal olmuştu.

PSG, Ziyech transferini tamamlamak için Chelsea'den doğru belgeleri istemiş ancak İngiliz devi tam üç kez yanlış evrak göndermişti.

İngiliz ekibinin son olarak gönderdiği evrak ise çok geç teslim edilmişti. Paris Saint-Germain, tüm anlaşmalar tamamladığı ve imzalar atılmasına karşın yanlış evrak gönderilmesi sebebiyle transferi iptal etmek istememişti. Dev kulüp Fransa Futbol Federasyonu’ndan tolerans istedi ancak transfere gerekli izin çıkmamıştı.