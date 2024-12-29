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Hakim Ziyech'in talepleri sonrası Galatasaray yönetimi pazarlıklara başladı

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#Süper Lig
Hakim Ziyechin talepleri sonrası Galatasaray yönetimi pazarlıklara başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 14:10

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech'in şok etkisi yaratan talepleri sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti.

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Devre arasında takıma takviyeler yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, bir yandan da yollarını ayırmaya düşündüğü isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Victor Nelsson’un yanı sıra Yusuf Demir ve Hakim Ziyech’le de yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu sezon çok az forma şansı bulan ve performansı yetersiz bulunan Faslı oyuncu Hakim Ziyech’le sözleşme fesih görüşmeleri başladı.

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İSTEKLERİ ŞAŞIRTTI

Galatasaray'dan yılda 5,7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu, ayrılık için sarı kırmızılı takımdan fesih bedeli talep etti.

Dubai ve MLS dışında talep ettiği yıllık ücreti teklif olarak alamayan Ziyech, ayrılık için ikinci yarıdaki maaşını istedi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetim Ziyech'in menajeriyle pazarlıklara başladı.

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Galatasaray yönetiminin 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aradığı ifade edildi.

Bu sezon 11 maçta süre alan Ziyech, 320 dakika süre bulan futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi.

 

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#Süper Lig

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