Hakim Ziyech'e sert sözler: 'Kimseyi uğraştırma ve ayrıl!'

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta maçında Bodrum FK'yı deplasmanda Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

REKORLAR KIRILDI!

Deplasmanda kazanma serisi rekorunu 14 maça çıkaran Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ve bu periyotta en yüksek puana ulaşan ilk takım oldu.

ZIYECH NET FIRSATI KAÇIRDI

Galatasaray sahadan 3 puanı alarak ayrılsa da Hakim Ziyech'in kaçırdığı pozisyon gündem oldu. 62. dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcu, 66. dakikada Osimhen'in pasının ardından boş kaleye topu üstten auta vurdu.

Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol fırsatıpic.twitter.com/gxSaC51qCA — Spor Arena (@sporarena) November 23, 2024

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'KİMSEYİ UĞRAŞTIRMA, AYRIL'



Bu pozisyon sonrası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hakim Ziyech hakkında Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve günümüzde yorumculuk yapan Tugay Kerimoğlu çok sert eleştiride bulundu.

Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da Faslı yıldız hakkında konuşarak şunları söyledi:

Hakim Ziyech... Çok sert girmek istemiyorum ama bir oyuncunun oyuna girdikten sonraki vücut dilini gördük. Ziyech mutsuzsan, kalmak istemiyorsan Okan Hoca'na veya başkana 'Gitmek istiyorum' diye söyle ve ayrıl. Kimseyi uğraştırma.

Kulübede olması Okan Hoca'ya zarar veriyor. 6 pastan nasılsa gol olduğunu düşünüp öyle vuramazsın. Top sekebilir, zemin kötü olabilir, kaçırabilirsin ama oyundan çok uzaksın.

'Geri koş' desen de koşamıyor. Mental ve fiziksel olarak kendini bırakmış. Ziyech kalitesindeki oyuncunun oyunu umursamaması ve giydiğinin formanın karşılığını bilmemesi olamaz. Bu kadar lakayt olamazsın, dalga geçemezsin.

TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında transfer iddiaları da bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Foot-africa'da yer alan haberde Katar ekibi Al-Arabi'nin Hakim Ziyech'i ikna etmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiği ileri sürülmüştü.

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Al-Arabi'nin Faslı yıldızı kadrosunda görmek için girişimlerini hızlandıracağı ve 2026 yılına kadar bir kontrat önereceği ifade edilmişti.

MLS TAKIMLARI DA DEVREDE

31 yaşındaki yıldızın menajeri, MLS ekipleriyle görüşmelerde bulunduğu da biliniyor.

Yaz transfer döneminde Körfez ülkeleriyle gündeme gelen Ziyech bu teklfilere sıcak bakmamış ve Galatasaray'da kalmıştı.

Tecrübeli hücum oyuncusunun Amerika Birleşik Devletlerinde kariyerini sürdürmek istediği ve bu sebeple MLS'den gelen tekliflere sıcak baktığı belirtilmişti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Hakim Ziyech'in Galatasaray ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Faslı yıldızın kontratında 'performans opsiyonu' maddesi bulunuyor ancak sarı-kırmızılı kulübün, bu opsiyonu devre dışı bıraktığı bildiriliyor.

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31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 8 resmi mücadelede 309 dakika şans bulabildi ve yalnızca 1 asistlik katkı üretebildi.