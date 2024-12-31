Hakim Ziyech'den şok talep! Galatasaray'ın teklifini reddetti

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Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği isimlerden olan Hakim Ziyech hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Hespress'te yer alan haberde; Hakim Ziyech ve Galatasaray arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verilirken oyuncunun yönetime talebi hakkında iddiada bulunuldu.

Haber detayına göre; Galatasaray, Hakim Ziyech'e sözleşmesini feshetmek için 1 milyon Euro önerirken Faslı futbolcu bu teklifi reddetti ve 3,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini talep etti.

Görüşmelerin karşılık bulmaması halinde Hakim Ziyech sezon sonuna kadar takımda kalabilir.

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