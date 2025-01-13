Hakim Ziyech Kvaratskhelia'nın boşluğunu doldurmaya gidiyor!

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2022/2023 sezonunda 13.30 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Batum'dan Napoli'ye transfer olan ve aynı sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia'nın İtalyan ekibindeki geleceği belli oldu.

Mavi beyazlıların teknik direktörü Antonio Conte, Hellas Verona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

55 yaşındaki çalıştırıcının bu demecinin ardından Napoli'nin Kvaratskhelia'nın yerine kimi transfer edeceği merak konusu olurken İtalyan basınından Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir haber ortaya atıldı.

HAKIM ZIYECH NAPOLI'NİN RADARINDA

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Federico Chiesa ve Edon Zhegrova'nın yüksek maliyetleri sebebiyle gözünü daha düşük maliyetli oyunculara çeviren Napoli yönetimi, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i gündemine aldı.

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Haberde Faslı yıldızın teknik direktör Okan Buruk ile sorunlar yaşadığı belirtilirken ara transfer döneminde kesin olarak sarı kırmızılılardan ayrılacağı da öne sürüldü.

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

Son olarak 1 Aralık 2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Eyüpspor maçında forma giyen Hakim Ziyech, bu sezon sarı kırmızılı forma altında 11 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda toplam 320 dakika sahada kalan yıldız oyuncu Aslan'a bir asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERİYOR

2023/2024 sezonunda Chelsea'dan kiralanan ve bu sezonun başında bedelsiz olarak bonservisi alınan Hakim Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona eriyor.

Şu ana kadar toplam 1.5 sezon boyunca sarı kırmızılı formayı giyen 31 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayla birlikte 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.