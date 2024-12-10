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Hakim Ziyech kararını verdi! Tek şartı var...

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#TRANSFER
Hakim Ziyech kararını verdi Tek şartı var...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 09:33

Son dönemde Okan Buruk'tan yeteri kadar şans bulamayan ve takımda düşünülmeyen Hakim Ziyech'in geleceği belli oldu.

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Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan ve adı ayrılık iddialarına karışan Faslı yıldız Hakim Ziyech, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech beklentileri karşılayamamıştı.

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Geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Hakim Ziyech için ayrılık iddiaları basında yer almıştı.

DEĞİŞİKLİK ARAYIŞINDA

Daily Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası öncesinde bir değişiklik arayışında.

TEK ŞARTI VAR

Yıldız kanat oyuncusunun tek şartının forma giyebileceği bir takım olduğu detayı paylaşılırken Faslı futbolcunun, devre arasında gelecek teklifleri değerlendireceği ve sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı kafaya koyduğu aktarıldı.

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31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 resmi mücadelede 317 dakika şans bulabildi ve yalnızca 1 asistlik katkı üretebildi.

 

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#TRANSFER

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