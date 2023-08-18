×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakim Ziyech, İstanbul'daki testi geçerse Galatasaray'a imza atacak!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Hakim Ziyech#Transfer
Hakim Ziyech, İstanbuldaki testi geçerse Galatasaraya imza atacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

Nicolo Zaniolo’yu Aston Villa’ya gönderen Milot Rashica’yı da ezeli rakibi Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray sağ kanat için dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech’le sözleşme imzalamaya çok yakın. Galatasaray transferi riske etmemek adına yıldız futbolcuyu İstanbul’da da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek ve buradan çıkacak sonuca göre hareket edecek.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminin başlarında kadrosunda Cristiano Ronaldo’yu da bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile prensipte anlaşmaya varan ancak sağlık kontrollerinden geçemediği için transferi gerçekleşmeyen Faslı yıldız konusunda oldukça titiz hareket ediyor. Yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle geçen sezon Chelsea’de yeteri kadar şans bulamayan Ziyech için önce kulüp doktoru Yener İnce, İngiltere’ye gitti.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Erden Timurdan Hakim Ziyech, Rashica açıklaması ve Beşiktaşa yanıtGalatasaray'da Erden Timur'dan Hakim Ziyech, Rashica açıklaması ve Beşiktaş'a yanıt!Haberi görüntüle

SARI-KIRMIZILI TAKIM, TRANSFERDE SORUN YAŞAMAMAK İÇİN İŞİ SIKI TUTUYOR

30 yaşındaki futbolcu, Yener İnce’nin gözetiminde Londra’da bir dizi testten geçti. Sky Sports’un haberine göre Ziyech sağlık kontrollerinden başarı ile geçti ve Chelsea ile Galatasaray transfer konusunda her konuda anlaştı. Hollandalı futbol analisti Wilfred Genee ise Today Insider adlı programda “Güvenilir bir kaynaktan Hakim Ziyech’in Galatasaray’daki sağlık muayenesinden geçemediği haberini aldım. Bu nedenle Ziyech transferi gerçekleşmeyecek” ifadesini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray transferi riske etmemek adına yıldız futbolcuyu İstanbul’da da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek ve buradan çıkacak sonuca göre hareket edecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHakim Ziyechi eski takım arkadaşı Bilal Başacıkoğlu anlattı: Galatasarayın taktiği, Icardi...Hakim Ziyech'i eski takım arkadaşı Bilal Başacıkoğlu anlattı: Galatasaray'ın taktiği, Icardi...Haberi görüntüle

2022/23 SEZONUNDA 24 RESMİ MAÇTA SADECE 9 KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Devre arasında PSG’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Al Nassr transferi de sağlık kontrollerine takılan Faslı futbolcu sağlık durumunun temiz çıkması durumunda sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray; Ajax’tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea’ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Chelsea’de geçen sezon 24 maçta görev yapan Ziyech sadece 9 kez 11’de yer alırken gol atamadı, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Hakim Ziyech#Transfer

BAKMADAN GEÇME!