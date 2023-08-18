Hakim Ziyech, İstanbul'daki testi geçerse Galatasaray'a imza atacak!

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Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminin başlarında kadrosunda Cristiano Ronaldo’yu da bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile prensipte anlaşmaya varan ancak sağlık kontrollerinden geçemediği için transferi gerçekleşmeyen Faslı yıldız konusunda oldukça titiz hareket ediyor. Yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle geçen sezon Chelsea’de yeteri kadar şans bulamayan Ziyech için önce kulüp doktoru Yener İnce, İngiltere’ye gitti.

SARI-KIRMIZILI TAKIM, TRANSFERDE SORUN YAŞAMAMAK İÇİN İŞİ SIKI TUTUYOR

30 yaşındaki futbolcu, Yener İnce’nin gözetiminde Londra’da bir dizi testten geçti. Sky Sports’un haberine göre Ziyech sağlık kontrollerinden başarı ile geçti ve Chelsea ile Galatasaray transfer konusunda her konuda anlaştı. Hollandalı futbol analisti Wilfred Genee ise Today Insider adlı programda “Güvenilir bir kaynaktan Hakim Ziyech’in Galatasaray’daki sağlık muayenesinden geçemediği haberini aldım. Bu nedenle Ziyech transferi gerçekleşmeyecek” ifadesini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray transferi riske etmemek adına yıldız futbolcuyu İstanbul’da da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek ve buradan çıkacak sonuca göre hareket edecek.

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2022/23 SEZONUNDA 24 RESMİ MAÇTA SADECE 9 KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Devre arasında PSG’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Al Nassr transferi de sağlık kontrollerine takılan Faslı futbolcu sağlık durumunun temiz çıkması durumunda sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray; Ajax’tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea’ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Chelsea’de geçen sezon 24 maçta görev yapan Ziyech sadece 9 kez 11’de yer alırken gol atamadı, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.