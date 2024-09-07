Hakim Ziyech iki gol attı, Fas kazandı! Amrabat ve En Nesyri...

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas ile Gabon karşı karşıya geldi. Fas, evinde Gabon'u 4-1 mağlup etti.
Fas'ın gollerini 10 ve 26. dakikalarda penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El Kaabi atarken Gabon'un sayısını 40. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti.
Bu sonuçla Fas gruba 3 puanla, Gabon ise puansız başladı.
Penaltıdan iki gol atan Galatasaraylı Hakim Ziyech 75. dakikada kenara geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat maçın tamamında oynarken Youssef En Nesyri maçta süre almadı.
Ziyech'in ilginç 'panenka' penaltısı
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