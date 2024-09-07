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Hakim Ziyech iki gol attı, Fas kazandı! Amrabat ve En Nesyri...

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#Fas#Gabon#Ziyech
Hakim Ziyech iki gol attı, Fas kazandı Amrabat ve En Nesyri...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 01:12

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, Gabon'u 4-1 mağlup etti. Galatasaraylı Hakim Ziyech'in iki gol attığı maçta Fenerbahçeli futbolculardan Amrabat 90 dakika oynarken En-Nesyri süre almadı.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas ile Gabon karşı karşıya geldi. Fas, evinde Gabon'u 4-1 mağlup etti.

Fas'ın gollerini 10 ve 26. dakikalarda penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El Kaabi atarken Gabon'un sayısını 40. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti.

Bu sonuçla Fas gruba 3 puanla, Gabon ise puansız başladı.

Penaltıdan iki gol atan Galatasaraylı Hakim Ziyech 75. dakikada kenara geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat maçın tamamında oynarken Youssef En Nesyri maçta süre almadı.

Ziyech'in ilginç 'panenka' penaltısı

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#Fas#Gabon#Ziyech

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