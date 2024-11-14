Hakim Ziyech gerçeğini açıkladı: 'Geri dönmesi için en iyi seviyeye çıkması lazım'

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Sakatlıklarla boğuşan ve istenilen forma bir türlü ulaşamayan Hakim Ziyech, Fas Milli Takım kadrosuna seçilmemişti.

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui ise tecrübeli kanat oyuncusunun milli takıma alınmamasının sebebini şu sözlerle değerlendirdi:

'GERİ DÖNEBİLMESİ İÇİN...'

"Hakim Ziyech'in milli takıma geri dönebilmesi için Galatasaray'da en iyi seviyesini bulması gerekiyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var ve bu rekabet ne kadar sıkı olursa milli takıma seçilmesi gereken oyuncuların sayısı da o kadar artıyor. Bu durum beni mutlu ediyor."

Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, 'Hakim Ziyech eski seviyesine ulaşır ulaşmaz bizimle birlikte olacak.' ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'DA SAKATLANMIŞTI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Ziyech'te, yapılan tetkiklerin ardından sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmişti.

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SAHALARA DÖNDÜ

31 yaşındaki yıldız isim yine bir süre sahalardan uzak kaldı. Antalyaspor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech, bir sonraki hafta Beşiktaş mücadelesinde süre alamadı. Son hafta oynanan Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasına oyuna sonradan dahil olan Faslı futbolcu, 8 dakika sahada kalsa da asist yapmayı başardı.

DEVAM KARARI

Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi kanat oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray'da Hakim Ziyech'in de ayrılığı gündeme gelmişti.

Sarı kırmızılılarda devam etme kararı alan Ziyech'in sakatlığını da atlatmasıyla daha fazla süre alması bekleniyor. Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Ziyech'in form grafiğini özel olarak takip edeceği ifade ediliyor.

PERFORMANS

Sakatlığından önce 5 maçta, sonrasında ise 2 mücadelede toplamda ise 281 dakika oynayan Ziyech, Galatasaray formasıyla bu sezon 1 asist yaptı.