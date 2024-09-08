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Hakim Ziyech, Galatasaray'da kalacak mı? Kritik gün yarın

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#Transfer#Ziyech#Galatasaray
Hakim Ziyech, Galatasarayda kalacak mı Kritik gün yarın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Fas Milli Takımı’nın Gabon’u 4-1 yendiği maçta penaltıdan 2 gol atan Hakim Ziyech’in Galatasaray’da kalma ihtimali her geçen saat biraz daha artıyor.

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Düzenli olarak forma giyemediği için takımdan ayrılmak isteyen Ziyech’in adı Katar takımları ile anılsa da henüz kimse ile anlaşma sağlayamadı. Avrupa’da ve Suudi Arabistan’da transfer dönemi sona ererken Katar’da da kapanış yarın. Yıldız futbolcu eğer yarına kadar bir Katar takımı ile sözleşme imzalamazsa en az yarım sezon daha Sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Okan Buruk da kanatlarda art arda yaşanan ayrılıkların ardından Ziyech’in kalmasını isterken tecrübeli futbolcuyu UEFA listesini yazarak bu konudaki tavrını ortaya koydu.

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#Transfer#Ziyech#Galatasaray

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