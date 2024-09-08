Hakim Ziyech, Galatasaray'da kalacak mı? Kritik gün yarın

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Düzenli olarak forma giyemediği için takımdan ayrılmak isteyen Ziyech’in adı Katar takımları ile anılsa da henüz kimse ile anlaşma sağlayamadı. Avrupa’da ve Suudi Arabistan’da transfer dönemi sona ererken Katar’da da kapanış yarın. Yıldız futbolcu eğer yarına kadar bir Katar takımı ile sözleşme imzalamazsa en az yarım sezon daha Sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Okan Buruk da kanatlarda art arda yaşanan ayrılıkların ardından Ziyech’in kalmasını isterken tecrübeli futbolcuyu UEFA listesini yazarak bu konudaki tavrını ortaya koydu.