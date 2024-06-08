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Hakim Ziyech, değişikliğe tepki gösterdi!

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#Fas#Galatasaray#Hakim Ziyech
Hakim Ziyech, değişikliğe tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 11:05

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, Fas'ın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Zambiya ile oynadığı maçta oyundan çıkarken tepki gösterdi.

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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu ikinci maçında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi. Fas, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fas'ın gollerini 6. dakikada penaltıdan Hakim Ziyech ve 67. dakikada Ben Seghir atarken Zambiya'nın sayısını 80'de Chilufya kaydetti.

Bu sonucun ardından Fas puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürürken Zambiya 3 puanda kaldı.

ZIYECH'TEN DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Fas'ta maça ilk 11'de başlayan ve takımını öne geçiren golü atan Hakim Ziyech, 64. dakikada yerini Soufiane Rahimi'ye bıraktığı değişikliğe tepki gösterdi.

Kenara gelirken el kol hareketleri yapan 31 yaşındaki futbolcu, kulübeye geçtikten sonra çıkardığı kramponunu yere fırlattı.

 

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#Fas#Galatasaray#Hakim Ziyech

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