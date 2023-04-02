Hakim Ziyech aşkı yeniden alevlendi! Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın transfer listesinde...

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Chelsea'den sezon sonu ayrılmak isteyen Hakim Ziyech için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi.

TÜRK KULÜPLERİ İLGİLENDİ, PSG'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Devre arası transfer döneminde Hakim Ziyech'in adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Transnferin son günlerinde de Chelsea ile PSG, Ziyech'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak İngiliz devi tam üç kez yanlış evrak göndermiş ve belgeler yetişmemişti. Paris Saint-Germain, tüm anlaşmalar tamamladığı ve imzalar atılmasına karşın yanlış evrak gönderilmesi sebebiyle transferi iptal etmek istemedi. Dev kulüp Fransa Futbol Federasyonu’ndan tolerans istedi ancak transfere gerekli izin çıkmadı.

ERDEN TİMUR DA AÇIKLAMIŞTI

Ziyech ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech’ti. Chelsea’den PSG’ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo’ydu" ifadelerini kullanmıştı.

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SEZON SONU İÇİN YENİDEN DEVREDELER

Fransız basınında yer alan habere göre, Chelsea'de istediği kadar süreyi bulamayan Hakim Ziyech takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde; Ziyech için Türkiye'den de ilgi olduğu ve bu takımların Fenerbahçe ile Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun Türk kulüpleri dışında; PSG, Fulham, Tottenham, West Ham United, Real Betis, Sevilla gibi önemli ekiplerin de listesinde olduğu öne sürüldü.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Faslı yıldızın, gelecek sezon kesin olarak Chelsea'de devam etmeyeceği ve bu doğrultuda maddi fedakarlık da yapabileceği vurgulandı.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta süre alan Hakim Ziyech, 1 asist yaptı.