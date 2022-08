Hakemspor'un çok iyi transfere ihtiyacı var

Haberin Devamı

1- Sezonun daha 2. haftasında olmamıza rağmen 3 büyük kulübün hakemlere 1 yönelik tepkileri başladı. Süper Lig hakemleri bu tepkilerden nasıl etkileniyor?

FIRAT AYDINUS: HAKEMLERE DE ZAMAN TANIMAK GEREKİYOR

Çok şaşılacak bir durum değil. Zamanlama olarak değişim söz konusu sadece. Daha önceleri bu tepkilerin gelmesi ortalama 6. veya 7. haftaları bulurken, bu sezon erken gerçekleşti. Biraz da kulüplerin sezon öncesi transferlerinin yarattığı beklentiler paralelinde yapılan tepkiler bunlar. Takımlar gibi hakemlere de zaman tanımak şart. Hakemleri etkileme boyutunu ise MHK’nın ve Futbol Federasyonu’nun duruşu belirleyecek. Eğer bu duruş, kurumlara yapılan ziyaretler paralelinde değişiklik gösterecekse hakemlerin ister istemez etki derecesi buna göre şekillenir

Haberin Devamı

MURAT FEVZİ TANIRLI: FUTBOL FEDERASYONU İÇİN ESAS SINAV ŞİMDİ BAŞLADI

Kulüpler on yıllardır hakem konusunda bildiğimiz gibi. Dolayısıyla sorun kulüplerde değil. Avrupa’da futbol otoritesi, oyuna zarar verecek her tür söylem ve hareketi sert yaptırımlarla engelliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, aday olduğu günden itibaren “Fair Play” ve “Güven” mottosunu her ortamda dile getirdi, “Hassas noktamız” dedi. Şu an TFF için sınav zamanı. Formalite cezalarla devam mı yoksa “Biz bu işi kökünden temizleyecek adım atıyoruz “mesajı mı? Genç hakemlerin ağırlıkta olduğu kadro bu mesaja göre özellikle gri pozisyonlarda “Başım yanmasın” diye düşünebilir.

2- VAR ve Dünya Kupası’nda uygulanacak robotik ofsayt sistemi derken, Kasımpa2 şa-F.Bahçe maçındaki pozisyon düşünülerek gol çizgisi teknolojisi mi getirilmeli?

FIRAT AYDINUS: TEKNOLOJİ VASITASIYLA ADALET Mİ, SEYİR ZEVKİ Mİ?

Teknolojiden faydalanma yanlısı olsam da hatalarla güzelleşen bu oyuna teknolojiyi bu denli entegre etmek, seyir zevkini düşürüyor. Nereye varacağımızı merak ediyorum. Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, gol teknolojisi... Peki bir sonraki aşama ne olacak? Yakında böyle giderse sahada hakem üzerinde drone dolaşacak ve 3. bir gözlemci olacak neredeyse. Teknoloji vasıtasıyla adaleti köküne kadar bulma derdinde miyiz yoksa bu güzel oyunun seyir zevkini mi güzelleştirmek istiyoruz, düşünmek şart.

Haberin Devamı

MURAT FEVZİ TANIRLI: İNGİLİZLER 'FUTBOLUMUZA DOKUNMAYIN' DİYOR

İngiltere’de hakem VAR işareti yaptığında hâlâ sert tepki gösteren ciddi bir taraftar kitlesi var; “Futbolumuza dokunmayın” ısrarındalar. VAR ve diğer teknolojik gelişmelere “Evet” ve “Hayır” oyları hâlâ birbirine yakın. Gol çizgisi teknolojisi senede 2 kez gerekiyor belki ama unutmayalım ki Manchester City, 2 sezon önce Liverpool’dan şampiyonluğu 11 milimetrelik kararla aldı. Futbolcuların fiziksel yapısı ve oyunun ruhu gereği yarı robotik ofsayt teknolojisiyle milimetrik tespite karşıyım ama gol çizgisi teknolojisinin bilimsel bir karşılığı var.

3- G.Saray-Giresun maçında Kadir Sağlam sakatlandığında göreve devam edeme3 seydi tecrübesiz A. Deniz Kayatepe, maçın kalan kısmını yönetecekti. Hata nerede??

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: İLK 2 HAFTANIN 4. HAKEM ATAMALARI ÇOK DENGESİZ

İlk 2 haftanın 4. hakem atamaları çok dengesiz. Kısıtlı bir kadronun var olması, MHK Başkanı’nın plansız ve programsız göreve evet etmesi, kucağında bu kadroyu bulmasına neden oldu. Tablonun böyle olduğu bilinerek MHK bu görevi kabul ettiyse durum daha vahim. Geçen sene hakemler üzerinde yaşananların sonuçlarıyla bu kısır tabloya çanak tutuldu. Kesinlikle havuzun genişletilmesi, kadro derinliğinin olması Süper Lig gibi seviyede atamaların daha hassasiyetle yapılmasını sağlar. Kasımdaki klasman yapılandırma fırsatını değerlendirmek gerek.

MURAT FEVZİ TANIRLI: TECRÜBELİ VE GENÇ HARMANI YAPILMALI

Haberin Devamı

İlk hafta tüm maçlarda 4. hakemler Süper Lig kategorisindeki hakemlerdi. 2. hafta ise 4. hakemlerin tamamı alt ligden görevlendirildi. Tecrübeli ve genç harmanı sağlıklı oranlarda yapılmalı. Nasıl ki düdük çalacak isimler maçların zorluk derecesine göre atanıyorsa aynı yaklaşım yardımcı hakem ve 4. hakemlerde de gçerli olmalı. Bu paralelde 3. hafta atamalarını daha sağlıklı buluyorum. MHK’lar da elbette sezon başı olmasının etkisiyle her hakemini farklı görevlerde kullanıp esnek davranmak istiyor. Ya hep ya hiç yaklaşımının ağır sonuçları olabilirdi.

4- Kadir Sağlam’ın sakatlığının belirsizliği, Yasin Kol’un cezaya girecek olması 4 nedeniyle 17 hakem kaldı elimizde. Süper Lig hakemliğini nasıl günler bekliyor?

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: ÖDÜL VE CEZA HANGİ KOŞULDA DEVREYE GİRECEK?

Bu sorunun cevabını sadece TFF ve MHK üzerinden değil, futbolun tüm paydaşlarını da kapsayarak cevap vermek gerekir: “Ne ekersen onu biçersin!” Bu sözümü futbolun hangi paydaşı üstüne alır bilemem. Ancak kendi düşen ağlamaz. Süper Lig hakemliğini neler bekliyor kısmına gelince; sorgulanması gereken sezon boyunca bu kısıtlı kadroda ceza ve ödül kavramlarının hangi zorunluluklarda devreye girip girmeyeceği. Hakemliğin kendi içindeki adaletinde ve performans değerlendirmesinde doğal süreci işleyebilecek mi, asıl konu bu.

MURAT FEVZİ TANIRLI: MELER VE NUMANOĞLU SAKAT, GÖÇEK VE ÖZDAMAR KOŞAMADI

Hakemspor’un çok iyi transferlere ihtiyacı var! Kadronun yarısının Süper Lig kariyeri 4-5 seneden fazla değil. Örneğin Kadir Sağlam, 5 aydır Süper Lig’de. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya hakemliği bıraktı. Halil Umut Meler, Tugay Kaan Numanoğlu sakat, Hüseyin Göçek ve Erkan Özdamar koşamadı. Maçlar oynandıkça cezalı isimler de olacak. Bu nedenle, dünyanın hiçbir liginde olmayan VAR ile saha kadrosu ayrımı gözden geçirilmeli. VAR kadrosunda yıllarca Süper Lig’de yer almış 5 isme özellikle bu dönemde fazlasıyla ihtiyaç var.