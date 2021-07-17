Hakemsiz oynamaya hazır mıyız?

Murat Fevzi TANIRLI - EURO 2020 bir kez daha gösterdi ki oyuncu mantalitesinden teknik adam dokunuşlarına, saha içi saygı seviyesinden yayıncı kuruluş çekimlerine kadar futbol farklı bir seviyede oynanabiliyormuş. Yıllarca Türk futbolunun en büyük sorunu hakemlermiş gibi kamuoyuna lanse edenlerin takkesi bir kez daha düştü.

Kulüpleri batıran yönetim hataları, transferler, plansızlık, günü kurtarma vizyonsuzluğu, teknik direktör zihniyeti, eğitim noksanlığı. Maç sonu uzatılan mikrofonlara sadece hakem konuşma sığlığı. Taraftara şirin gözükme ve sözde kulüp hakkını savunma adına mesnetsiz açıklamalar...

EURO 2020’DE HiÇ HAKEM HATASI OLMADI MI?

· Tartışmalı pozisyonlar haricinde 18 kez VAR müdahalesiyle karar değiştiğini söylesem ne dersiniz? Demek ki Avrupa’nın elit hakemlerinin bile açık ve bariz şekilde atladıkları 18 pozisyon olmuş, VAR düzeltmiş. 9’u hakemlere ait (6 penaltı, 2 kırmızı kart, 1 elle oynama nedeniyle gol iptali), kalan 9’u yardımcıların hatalı ofsayt tespiti.

· Bunca VAR müdahalesinde saha içi/dışı bir infial yaşandı mı?

· VAR müdahaleleri nedeniyle oyundan koptuk mu?

· VAR standardında hiç şüpheye düştük mü?

· Hakemlere saygısızca tavır sergilendi mi?

· Yoğun itiraz, çirkin görüntü yaşandı mı? Hayır tabii ki... Hakem ve VAR kalitesini, IFAB protokolüne bağlı kalınmasını, her maçta 1 VAR, 3 AVAR, 3 operatör avantajını elbette göz ardı etmiyorum. Lakin hepsinin üstündeki ana etmen, oyuncu ve teknik adam odaklarının oyun olması, hakemlere ve organizasyona saygıları.

EURO 2020, TÜRKiYE FUTBOL FEDERASYONU iÇiN TARiHi FIRSAT

· Derdimizin hakem olmadığını, eğitim ve mantalite noksanlığını, unutulan saygıyı yüzümüze vuran EURO 2020’yi baz alarak şimdi hesaplaşma zamanı. Kulüpler Birliği ve TFF arasındaki gerilim aşikar olsa da çöküşten çıkıp yeni sayfa açmak için fırsat var! Alınacak kararları yürürlüğe koyabilme adına olağan genel kurul çok uygun bir zaman. Elbette MHK da hakem standardını yükseltme adına eğitimlerini sıklaştırmalı, atama ve değerlendirmelerinde titiz olmalı. Ancak ‘hakemsiz’ oynayabilmek için TFF neler yapmalı?

· a-) Sürekli hakem konuşulmasının önünü kesmek için sert cezalar getirmeli. İtham, iftira ve hakaretlerde hem bireye hem kulübe çok ağır para cezaları gelmeli; tekrarında puan silinmeli. Konuşacak olan korkmalı (Örnek: “Basit bir penaltıyı düzeyli de olsa eleştirdi diye Wenger’e ceza veren federasyon, İngiltere’de 2 yıl mazisi olan bana kim bilir neler yapar”- 2017, Klopp).

· b-) Hak mahrumiyeti yerine sezonluk akreditasyon iptali getirilmeli. Tekrarında 5 yıl veya ömür boyu men cezasına çevrilmeli. Bu vesileyle holigan profilleri yıllarca dinlemekten, kamuoyunu zehirlemelerinden kurtulma şansı doğabilir.

KELLE ALAN DEĞiL SAHiP ÇIKAN TFF

· c-) MHK’lar üzerindeki TFF denetimi artırılmalı, keyfiyet bitmeli. 17 Nisan’daki “Ahmet Nur Çebi, tarihe geçmeye hazır mısınız?” yazımda MHK çalıştayına yoğunlaşan Kulüpler Birliği’ne bir model önermiştim. Hemen hemen aynısı üzerinde çalışıldığını duyuyorum.

· d-) TFF, kulüp baskısıyla hakemlerin kellesini alan değil; sahip çıkan ama denetleyen yapıya geçmeli.

· e-) Yayıncı kuruluşla istişare edilerek “akıllarda bir şey kalmasın” zihniyetiyle didik didik en basit pozisyonu irdeletmekten vazgeçilmeli. Hakemi hedef aldıracak ısrarlı tekrarlardan uzaklaştırmalı. EURO 2020’deki gibi bir kez gösterilip geçilmeli. MHK iş birliğiyle eğitim amaçlı periyodik görüntüler paylaşılmalı.

· f-) Toplu itirazla çirkin görüntüler sergileyen takımlara Premier Lig’deki gibi para cezası vermeli.

BiR ŞEYLERi DEĞiŞTiRMEK iÇiN ARTIK DÜĞMEYE BASACAK MISINIZ?

· 3 Büyük takım taraftarı olan dostlarım, 7 ile 9 yaşları arasındaki çocuklarına “Murat amcanıza hakemlikle ilgili merak ettiklerinizi sorun” dediler. Duyduklarım karşısında şoke olup, eğitmedikleri için önce ailelerine tepki gösterdim. Çünkü çocukların ‘merak’ adı altındaki cümleleri, çarpık futbol ortamının içler acısı göstergesiydi:

· “Bizim maçlarda video hakem çizgileri yanlış çiziyormuş, neden?”

· “Hakem takım tutuyormuş, o yüzden penaltımızı vermemiş, nasıl olur?”

· “Puan farkı açılmasın diye hakemler kazanmamızı neden istemiyorlar?”

· Zehiri, gelecek nesile çocuk yaşta akıtmayı başaran başta dostlarıma ve 3 büyük takım mensuplarına, ekranları art niyetli polemiklerle kirletenlere, holiganca yazıp çizenlere müteşekkiriz!

Senaryolarınızı, başarısızlıklarınızı, sosyal medya fütursuzluğunuzu, taraftar kışkırtmalarını hakemler üzerinden unutturmaya çalışarak yeni nesilleri zehirlemeyi başarıyorsunuz. Ancak gerçek suçlu siz değilsiniz. Bu vebal, tüm TFF’lerindir.

Susturamayan, engelleyemeyen, hukuk yoluyla ağır cezalandıramayan, sahalardan yok etmek için çaba sarf etmeyen...

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