Hakemlik sisteminin tek patronu Ferhat Gündoğdu!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) dün iki önemli isim ile yollar ayrıldı... Başkan Ferhat Gündoğdu’dan sonra MHK’nin en önemli üyeleri olan ve hakem atamalarını gerçekleştiren Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım’ın görevlerinden ayrıldığı açıklandı. Gündoğdu’nun daha önceki MHK Başkanlığı döneminde de ekibinde yer alan isimlerden Şahin, ‘Başkan vekili ve PMİK (Profesyonel Müsabakalar İcra Kurulu) 1. Bölge Sorumlusu’, Yıldırım ise ‘PMİK 2. Bölge Sorumlusu’ unvanlarıyla görev yapıyordu.

HAKEMLİK SİSTEMİNİ DOĞRUDAN FERHAT GÜNDOĞDU YÖNETECEK

Mherkez Hakem Kurulu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “TFF Yönetim Kurulu’nun MHK’nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır.” Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım, son dönemde yaşanan hakem hataları sonrası Merkez Hakem Kurulu’nun en çok eleştiri alan isimleri arasında yer alıyordu. Önceki gün Riva’da gerçekleştirilen hakem seminerine Ahmet Şahin’in hiç katılmadığı, Yunus Yıldırım’ın ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun konuşmasını beklemeden tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

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HAKEM ATAMALARINDA VeTAS SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

MHK tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Süper Lig ve 1. Lig’de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. TFF’den yapılan açıklamada, “Kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır” bilgisi verildi.