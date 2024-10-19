Hakemlerin kariyerleri 4'e 3 oy çokluğuyla sona erdi!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, sezon başında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemcilerin itirazlarını oy çokluğuyla reddetti. Tahkim Kurulu kararları kesin olduğu için aralarında Süper Lig hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu’nun da bulunduğu 19 kişinin başka bir itiraz hakkı bulunmuyor. Söz konusu hakem ve gözlemcilerin avukatı Halil İbrahim Atabay, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BAŞKANIN OYU KADERi BELiRLEDi

· “Bugün (dün) yapılan toplantıda hakem dosyalarının tümünde başkan oyu hariç 3 kabul, 3 ret oyu gelince kabul oyu veren üyeler, ‘Haklarına gireriz, bu insanların çoluğu çocuğu var, ekmekleriyle oynamayalım’ diyorlar. Başkan, ‘Benim oyum federasyon başkanından yana’ diyerek 4. ve son ret oyunu verip başvuruların tümünü reddettiler.”

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HAKEMLERiN DÖNME ŞANSI YOK

· İtirazları Tahkim Kurulu tarafından reddedilen hakemler, aynı sezon içerisinde MHK tarafından yeniden listeye alınmaları halinde kariyerlerine devam edebilecek. Böyle bir şey olmazsa kariyerleri bitecek. Gözlemciler ise sonraki sezon yeniden listelere alınabiliyor.

TAHKİM'İN REDDETTİĞİ İSİMLER

· HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Erdem Bayık, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Serkan Ok, T. Kaan Numanoğlu, Serkan Tokat, Mustafa Sönmez.

· GÖZLEMCiLER: Alpaslan Dedeş, Emre Altun, İsmail Şencan, Mesut Çarık, Orkun Aktaş, Süleyman Abay, Taner Gizlenci.