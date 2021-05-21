Hakemlerin iki şampiyonu var

Bu hakemlerle lig bitmez denilen bir sezonun daha sonuna geldik... “Hakemler bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak” ile başladık. “Yeter artık yeter!” diye ulusa seslenen sayın Abdurrahim Albayrak’la devam ettik. “VAR’daki FETÖ’cüleri açıklayacağız” iddiasındaki sayın Selahattin Baki’yle teknolojiye savaş açtık. Yense de yenilse de her söze hakemleri selamlayarak başlayan (şampiyonluk maçı hariç) sayın Emre Kocadağ’ı sezon klasiklerinde en üste aldık. “Geçmiş senaryoların benzeri uygulanıyor” diyen Ahmet Ağaoğlu ile dejavuyu tattık. Yeni sezonda aynı kurgu, senaryo ve yöneticilerle birlikte olmak dileğiyle!..

Sözleşmeli statüye geçip yeni sezonda maaş alabilmek için hakemlerde 15, yardımcılarda 20 maç sınırı getirtmiştik (Süper Lig maçları ve iki Süper Lig takımı arasındaki kupa maçları hesaplanıyor). Bu sezon sözleşmeli olup 15 maça ulaşamayan isimler Mustafa Öğretmenoğlu, Koray Gençerler ve Serkan Tokat oldu. Ligin yeni yüzlerinden 15 maçı bulabilen sadece Erkan Özdamar... 12 Nisan’daki Fenerbahçe-Gaziantep maçından sonra ağır Covid geçirip sezonu kapatan Volkan Bayarslan ile 21 haftayı sakat geçiren Zorbay Küçük’ün durumları belirsiz.

MHK VE KULÜP YÖNETİCİLERİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDA BİR KARİYER...

Hakemlikten elde edilen gelir, Türkiye şartlarında çok güzel kazanç gibi gözükmekle birlikte, ortalamaya bakınca futbol endüstrisindeki yeri hâlâ tartışılabilir. Kurumsallıktan uzak, MHK ve kulüp yöneticilerinin iki dudağı arasında bir kariyer. Maruz kalınan baskı, haksız ağır ithamlar, gelecek endişesi, istikrar problemi ve kulüp-TFF-siyaset ilişkisinin rolü.

YARDIMCI HAKEMLERDE ONGUN ZİRVEDE

Üst klasman yardımcı hakem kadrosundaki 96 hakemden 73’ü Süper Lig maçlarında bayrak salladı. Bunların 32’si 20 maç sınırına ulaşıp yeni sezonda maaşa hak kazandı. 3 bin 300 ile 4 bin 950 arasında değişen rakamlarda maaş alacaklar.

VAR RAPORU

Hemen her ülkede olduğu gibi bizde de çok tartışılan VAR kararları oldu. İlk haftalarda hatalar fazlaydı ama sonradan azaldı. Her gelen MHK, IFAB ayarıyla oynamasa daha iyiye gidecek. VAR’ın tek kadrolu ismi Özgüç Türkalp 34 maçta görev aldı.

MAÇ İZLEMEK İÇİN EN GÜZEL ADRES: RİVA'DAKİ AVAR KOLTUĞU

Keyifli ve stressiz maç izlemenin en güzel adresi Riva’daki AVAR koltuğu. VAR odasından hatalı karar çıksa dahi hedef tahtasından uzak. Üstüne de 2 bin lira ücret... IFAB’ın tavsiyesi AVAR’ın yardımcı hakemlerden oluşması.

Görev sayılarında uçurumlar olan, aynı haftada 2’şer kez görev alan çok isim paylaşmış, sezon içinde uyarmıştım. MHK, nasıl olsa balık hafızalı yurdum insanı diyerek bir dönem göstermelik düzeltti, sonra bildiğini okudu.

Süper Lig’de bayrak sallayan 73 yardımcı hakemden sadece 15’i VAR odasını görebilme şerefine nail oldu. Kadrolu Özgüç Türkalp, 34 kez VAR koltuğuna oturmuşken, ayrıca AVAR’da neden 21 kez görev verildiğini anlamakta zorlanıyorum. Alt klasmanda hakemlik yapan VAR sertifikalı isimler zirve hattında.

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