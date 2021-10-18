Hakemlerimiz sarı kartı kolay mı çıkarıyor?

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Murat Fevzi TANIRLI - Geçen yıl 21 takımlı Süper Lig’de 420 maç oynandı. Avrupa liglerinden 40 maç fazla yaptık. Son 4 sezonun ‘2. sarı kart’ dağılımına bakılınca açık ara öndeyiz. Hele ki pandemiden seyircisiz oynanan geçen sezon hakemler 70 kez 2. sarı kartını çıkararak ihraç etmiş. Hepsi elbet hatalı değil ama hem ligimizin oyun anlayışındaki sıkıntıları hem de hakemlerin kolay kart çıkarmasını da ortaya koyuyor.

Sadece ligimizde değil, Avrupa’da da dikkat çekilen konu 2.sarı kartlarda neden VAR’ın karışmıyor olduğu. Maçların 11’e 11 oynanmaması her şeyden önce sahadaki futbol keyfini baltalıyor. Hele ki hatalı sarı kart olduğunda iyice tadı kaçıyor. IFAB, “1 cm” ile ofsayt kararını VAR üzerinden tespit ettireceğine, futbolun keyfini kaçıran ve oyuncu eksilten kritik ikinci sarı kartlık pozisyonlarda hassasiyeti artırmalı.



