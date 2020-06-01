Hakemlerimiz koronavirüs planının neresinde?

Bundesliga'da pandemi sonrası 4. haftayı geride bıraktık. Güzel bir rotada gidişat sürüyor. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Hakem Direktörü Lutz-Michael Fröhlich, Bundesliga başlamadan önce hakemlerin nasıl bir plan dahilinde görev yapacaklarını, aldıkları önlemleri açıklamıştı. Prensipleri şuydu: Hakemlerin yaşadıkları şehirlere yakın görevlendirmeler yapılmasına özen gösterilecek. Her hakem ve yardımcı hakem, evinden arabasıyla veya özel araçla gidip gelecek. Hakem ekibinin maç dışında buluşması gibi durumlar söz konusu olmayacak. Aileleriyle birlikte bir nevi özel karantinada süreci geçirecekler. · Çok nadiren, kritik bir maç için seçilen hakemlerin mesafesi o şehre uzaksa, bir gün önce gidip, kulüplerin kaldığı otelde konaklayacaklar. Çünkü korona tedbirleri kapsamında kulüpler için belirlenen tesisler hijyen kurallarına uygun hale getirilmiş durumda. Ayrıca ‘uzak mesafe’den kasıt asla uçakla gidilecek bir mesafe değil. Yine araçlarıyla gidecekler ama süresi biraz daha fazla. Standart olarak her maçtan 1 gün önce test oluyorlar. Bir hakemin testinin pozitif çıkması durumunda o şehre en yakın yerden hakemin müsabakaya gönderilmesi planlanmış. Sıradışı bir gelişme olup yakın bölgeden hakem gidemezse 4. hakeminin yönetmesi isteniyor.

BİZDE DURUM NASIL?

43 üst klasman hakemimizle birlikte yeni sezonda Süper Lig’de ve VAR’da düşünülen 10 civarı alt lig hakemine “5 Haziran’da Riva’da kamp başlıyor” mesajı gitti. Yardımcı hakemler yok. Yani ilk hafta maçlarına hakemler İstanbul’dan gidecekler. Öyleyse Süper Lig’de üst klasman hakem kadrosu 43 olmakla birlikte ‘sık kullanılanların’ illere göre dağılımına göz atalım (5 ve üzeri sayıda düdük çalan 20 hakem)...

İSTANBUL KAMPININ AMACI NE?

Dağılımlara baktığımızda Trabzon, Rize, Malatya ve Gaziantep’teki maçlar seyahat anlamında hakemleri zorlayacak. Bu 4 şehre yakın günübirlik aracıyla gelebilecek hakemimiz yok. En yakını Kayseri’den Abdülkadir Bitigen. THY’nin bu süreçte kulüplere özel uçak desteği sağlayacağını okuyoruz. Peki hakemler de bundan faydalanabilecek mi yoksa esnek davranmaya meyilli yurdum insanıyla birlikte tarifeli uçaklarda mı gidecekler? · Bundesliga, hakemlerini kampa almadı. Toplu birliktelikten imtina ediyorlar. İzolasyon için bu kadar hassasiyet gösterilirken İstanbul’da kamp yapmanın nedenini anlamak zor. Hakemlerin ailesini korumak mı, ilk haftayı hasarsız geçmek mi, yoksa lige hazırlık mı? Sahada yer alan dörtlüden sadece hakemleri kampa almak sağlık açısından formaliteden öteye mesaj vermiyor. Demek ki MHK’nın planı başka, bölgesel atamadan söz etmek zor.

ALMANLAR AYNI HAKEMLERİ HEM 1. HEM DE 2. LİG'DE KULLANIYOR

BiR başka nokta ise neden 43 üst klasman hakeminin davet edildiği. Almanlar, FIFA elit hakemler Felix Brych, Deniz Aytekin gibi isimleri hem Bundesliga’da, hem 2.Bundesliga’da kullanıyor. Hatta geçen hafta sonu Wolfsburg-Dortmund’u yöneten Daniel Siebert, bu hafta sonu da Paderborn-Dortmund maçını yönetti. Çünkü olağanüstü bir dönem. Riski minimuma hatta sıfıra düşürme eğilimindeler. Biz ise 43 üst klasman hakeminden mevcut sezonda dahi Süper Lig’de düdük görevi verilmeyen 19’unu da Riva’ya kampa çağırıyoruz. Zaten normal zamanda görev vermemişken, kalan 8 haftada bu hakemleri davet etmeyi anlamak zor. TFF 1.Lig maçları için düşünülen hakemler zaten evlerinden gelip gidecek, tıpkı yardımcılar gibi. Şu an hakemlerin maç almasından daha önemli konu sağlıklı süreç geçirilmesi. Ocak 2020’de Süper Lig ve VAR’ın kadrosuna davet edilen yeni yüzlerin hele şu süreçte çağırılmaları ise gerçekten enteresan.

AKLIN YOLU BİR

Sonuç olarak, Süper Lig’de 10 ve üzeri sayıda düdük çalan 14 hakem var. Bu isimlerin odağında, 5-6 hakem yedekte tutularak kullanılabilir. Aynı yaklaşım yardımcılar için de geçerli. VAR için, Süper Lig’dekilerin çoğundan daha başarıyla yapan alt liglerden tecrübelenen hakemler zaten kullanılıyor. Bundesliga gibi rol modeli görünce ‘aklın yolu bir’ diyor insan. Elbette ki ülkemizin coğrafyası farklı. Hele futbol kültürü Almanlar kadar vizyoner ve hoş görülü değil. Ancak dünyanın yaşadığı pandemi süreci, özel hassasiyet gerektiriyor. Bu süreçte futbol dünyamızın tüm unsurlarının hiç olmadığı kadar birbirine saygıya ihtiyacı var. Hakemlerimize de fazlasıyla.