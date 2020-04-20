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GeriFutbol Hakemler koronavirüs günlerinde antrenmanları eve taşıdı
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Futbol
AMASYA (İHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Hakemler koronavirüs günlerinde antrenmanları eve taşıdı

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Hakemler koronavirüs günlerinde antrenmanları eve taşıdı
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemleri Derneği Amasya Şubesi Üyeleri, 'Hayat Eve Sığar' farkındalığına destek vererek, antrenmanlarını evlerinde yapıyor.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemleri Derneği Amasya Şubesi Üyeleri, 'Hayat Eve Sığar' farkındalığına destek vererek, antrenmanlarını evlerinde yapıyor.

Korona virüs süreci öncesi haftada 2 gün futbol sahalarında antrenman yapan Amasyalı hakemler bu defa korona virüs dolayısıyla "Hayat Eve Sığar" diyerek, evlerinde antrenman yaparak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Antrenman Sorumluları tarafından evde yapmaları için gönderilen programları, hakemler haftanın 5 günü evlerde yapılıyor.

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