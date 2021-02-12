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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Hakemler açıklandı! TFF 1. Lig'de 21. hafta maçları...

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Hakemler açıklandı! TFF 1. Lig'de 21. hafta maçları...
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TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:
19.00 Ankaraspor-Altınordu: Emre Malok

Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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14 Şubat Pazar:
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol

 

Hakemler açıklandı TFF 1. Ligde 21. hafta maçları...

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