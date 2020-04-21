Hakem ve eşi korona virüsü yendi

Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. İlk olarak tedavisi tamamlanan il hakeminin eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüsünü yenmişti.

Ardından hastanede tedavisi tamamlanan hakem Eren Ferhat Çelik ise ev karantinasına devam edilmesine karar verilmişti. Son yapılan tetkikler sonucunda Çelik'in de korona virüs testi negatif çıktı. Çelik çiftinin tamamen korona virüsünü yenmesi hakem camiasında büyük sevinç yaşattı.

Öte yandan Zonguldak Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ümit Kaya, sevinçli haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Öncelikle Çelik çifti zor bir savaşı kazandı. Verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Herkes sağlığı için evde kalsın. Bizler sizlerin her zaman yanındayız. Hakemimiz ve eşi tekrar aramıza hoş geldin" dedi.