Hakem tartışması savaş çıkardı: 100 ölü, binlerce yaralı!

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Futbol insanları eğlendirmeyi amaçlayan bir oyun olsa da, zaman zaman yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte amacının dışına çıkabiliyor.

Karşılaşmaları yöneten hakemlerin maç sırasında verdiği kararlar tüm dünyada futbolseverler tarafından tartışılsa da Gine'de yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

YEREL TURNUVADA ÇATIŞMA ÇIKTI

Gine'nin en büyük ikinci şehri Nzerekore'de devlet başkanı Mamady Doumbouya adına büyük bir yerel turnuva düzenlendi.

Turnuva kapsamında yapılan karşılaşmaların birinde mücadelenin hakeminin verdiği karar tarafları ikiye böldü.

İki takımın taraftarları birbirlerini sözlü olarak tahrik ettikten sonra sahaya girdi. Saha içinde tansiyon iyice yükselirken küçük çaplı bir katliam yaşandı.

KORİDORLAR CESETLERLE TAŞTI

Bölgede faaliyet gösteren yerel bir hastanede çalışan doktorun Daily Mail'e aktardıklarına göre olay sırasında yaklaşık 100 kişi öldü, binlerce kişi de yaralandı

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Hastane morgunun tamamen dolduğunu söyleyen doktor, koridorların cesetlerle dolup taştığını söylerken, hala tedavi için sıra bekleyen insanların olduğunu da bildirdi.

POLİS İSTASYONUNU YAKTILAR

Gine'de yayın yapan yerel kaynakların bildirdiğine göre yaşanan olaylar saha içi ile sınırlı kalmadı.

Maç sırasında çıkan çatışmanın kolluk kuvvetleri tarafından sona erdirilmesinin ardından taraftarlar sokaklara dağıldı. Göstericiler sokakta yer alan araçlara zarar verirken, bölgede bulunan polis istasyonuna da ateş açtı.