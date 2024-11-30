Hakem son düdüğü çaldı, erken bitirdiğini anlayınca maçı 2 dakika daha oynattı

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'yı evinde konuk etti. Çorum FK'nin Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, 90. dakikada 8 dakikalık uzatma verildi. Uzatma sırasında hakem Erdem Mertoğlu'nun kulaklığı arızalandı. Kulaklıktaki arızanın giderilmesinin ardından karşılaşmaya devam edildi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından Çorum FK takımı 8 dakikalık uzatmanın tamamının oynanmadığını belirterek itirazda bulundu. Bu sırada soyunma odasına giden futbolcular sahaya geri çağrıldı. Karşılaşma yeniden oynatılmaya başlandı. Maç yaklaşık 2 dakika daha devam ederken, 8 dakikalık uzatma süresinin tamamlanmasının ardından hakem Erdem Mertoğlu ikinci kez son düdüğü çalarak karşılaşmayı sonlandırdı.

Stat: Çorum Şehir

Haberin Devamı

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 78 Ahmethan Köse), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 78 Cadic), Kadir Seven, Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 83 Atakan Cangöz)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 79 Azubuike), Giorbelidze, Roshi (Dk. 66 Celal Hanap), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Teklic

Gol: Dk. 32 Mamba (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Seven, Dk. 44. Atakan Akkaynak, Dk. 63 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 15 Cirociata, Dk. 90+5 Koray Kılınç, Dk. 90+5 Teklic (Erzurumspor FK)