Hakem Raşit Yorgancılar, dili boğazına kaçan futbolcunun hayatını kurtardı!

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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın 60. dakikasında ise talihsiz bir an yaşandı. Esenler Erokspor hücumunda Ufuk Akyol’un şutunda top, Erzurumspor’dan Gökhan Akkan’ın yüzüne çarptı. Gökhan, bir anda yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. Kısa süreli baygınlık geçiren oyuncunun dili boğazına kaçarak, nefes yolunu tıkadı.

Maçın hakemi Raşit Yorgancılar da hemen maçı durdurdu. Aynı zamanda doktor da olan Yorgancılar, hemen Gökhan Akkan’a müdahale etti ve oyuncunun boğazına kaçan dilini çıkarttı. Gökhan Akkan, bu müdahale sonrası tekrar nefes almaya başladı.

Erzurumspor taraftarları da hakem Raşit Yorgancılar’ı, bu müdahale sonrası uzun süre alkışladı.