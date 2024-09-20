×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakem pozisyonu telefondan izledi, penaltı noktasını gösterdi

Güncelleme Tarihi:

#VAR#Eskişehirspor#Telefon
Hakem pozisyonu telefondan izledi, penaltı noktasını gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 14:25

Eskişehirspor ile 1966 Edremit Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçının hakemi bir pozisyonda, tribünde bulunan 1966 Edremit Belediyespor yetkilisinin cep telefonu ile çektiği maç görüntüsünü Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi gibi kullanarak penaltıya hükmetti.

Haberin Devamı

Eskişehirspor, dün Afyon'da oynadığı hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1966 Edremit Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Müsabakada ilginç bir olay yaşandı. Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının 77. dakikasında hakem, yaşanan bir pozisyonda elle oynamayla alakalı kararsız kaldı.
Tribünden cep telefonu ile maçı video kaydına alana 1966 Edremit Belediyespor yetkilisi, görüntüleri hakeme izletti. Amatör çekilen görüntüleri VAR sistem gibi kullanan hakem, pozisyonu izleyerek penaltı kararına hükmetti.
Penaltıyı gole çeviren 1966 Edremit Belediyesporlu futbolcu, skoru da 2-1'e taşıdı. Yaşanan ilginç olay iki takım futbolcuları ve teknik heyetini güldürdü.

Maçta başka gol olmazken, Eskişehirspor hazırlık karşılamasını 2-1'lik skorla kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#VAR#Eskişehirspor#Telefon

BAKMADAN GEÇME!