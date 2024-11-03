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Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuzhan Çakır'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

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Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında Oğuzhan Çakırın kariyeri ve biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 15:18

Oğuzhan Çakır kimdir sorusu, Süper Lig'de hakem olarak görev yapmaya başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. 1999 doğumlu ve Balıkesirli olan genç hakem, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 2017 yılında hakemlik kariyerine adım atmıştır. Yüzme antrenörlüğü de yapan Çakır, Süper Lig'de düdük çalan en genç hakemlerden biridir. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, hakem Oğuzhan Çakır hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakem olarak görev alan genç isimlerdendir. Balıkesir doğumlu olan Çakır, Süper Lig’de maç yöneten en genç hakemler arasında yer alarak dikkat çekmektedir. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, genç hakem hakkında merak edilen bilgiler.

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

1999 yılında Balıkesir'de doğan Oğuzhan Çakır, spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlamıştır ve halen Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde yüzme antrenörü olarak görev yapmaktadır. Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’na katılarak hakemlik kariyerine adım atmış, kısa sürede Süper Lig maçlarında görev almaya başlamıştır​.

OĞUZHAN ÇAKIR KARİYERİ

Çakır, Süper Lig’de ilk kez Pendikspor - Antalyaspor karşılaşmasını yöneterek dikkatleri üzerine çekmiştir. Performansıyla hızlıca öne çıkan genç hakem, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da görev almaktadır. Hakemlikte ilerlemeyi hedefleyen Çakır, gelecekte uluslararası liglerde de maç yönetmeyi amaçlamaktadır

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