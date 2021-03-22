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GeriFutbol Hakem Meler başarılıydı, ‘VAR’a gerek kalmadı
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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hakem Meler başarılıydı, ‘VAR’a gerek kalmadı

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Hakem Meler başarılıydı, ‘VAR’a gerek kalmadı

Tüm futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Halil Umut Meler ile sahadaki yardımcıları gayet başarılıydı. VAR’a ise nerede hiç iş düşmedi.

Spor Arena / Murat Fevzi TANIRLI - · 2. DK: Ljajic’e yapılan hareket faul, ters açıda kaldı, atladı.

· 10. DK: Aboubakar’ın Serdar Aziz’e faulünde kart gerekmez, doğru karar.

· 14. DK: Szalai’nin pozisyonunda top göğsünden sekti, el yok, Ersin kurtardı.

· 16. DK: Larin’in topu alırken faul yaptığı gerekçesiyle önemli bir Beşiktaş atağı kesildi. Faul yoktu.

· 24. DK: Ghezzal’in Caner’e müdahalesi kontrolsüz hareket. Faul doğru, sarı kart verilebilir miydi, tartışılır.

· 30. DK: Samatta’nın Vida’ya faulünde sarı kart doğru.

LARiN’E GÖSTERiLEN SARI KART DOĞRUYDU

· 35. DK: Larin’in yaptığı faul sonrası gördüğü kart doğru. (+)

· 37. DK: Welinton’un vücuduna yapışık eline gelen topta devam kararı doğru.

· 41.DK: Irfan Can’ın sert temas varmışcasına kendisini yere bıraktığı pozisyonda tepkisi abartılı. Faul yok.

· 46. DK: Valencia’nın sarı kartı doğru karar.

· 57. DK: Serdar Aziz’in sarı kartı da doğru karar.

· 69. DK: Ceza alanı önünde Welinton’un Osayi-Samuel’e faulünde kart gerekmez.

80. DAKiKADAKi PENALTI BEKLENTiSi YERSiZDi

78. Dk: Sosa’nın Ghezzal’e yaptığı faulde avantaj uygulaması doğru, sonrasında kart da doğru. (+)

· 80. Dk: Ghezzal-Caner Erkin mücadelesinde penaltı beklentisi yersiz, devam doğru.

· 90+2. Dk: Pelkas’ın sarı kartı doğru.

SONUÇ:

· Hakem: Başarılı performans VAR’a ihtiyaç olacak pozisyon gerçekleşmedi.

Hakem Meler başarılıydı, ‘VAR’a gerek kalmadı

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