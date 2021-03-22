Hakem Meler başarılıydı, ‘VAR’a gerek kalmadı
Tüm futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Halil Umut Meler ile sahadaki yardımcıları gayet başarılıydı. VAR’a ise nerede hiç iş düşmedi.
Spor Arena / Murat Fevzi TANIRLI - · 2. DK: Ljajic’e yapılan hareket faul, ters açıda kaldı, atladı.
· 10. DK: Aboubakar’ın Serdar Aziz’e faulünde kart gerekmez, doğru karar.
· 14. DK: Szalai’nin pozisyonunda top göğsünden sekti, el yok, Ersin kurtardı.
· 16. DK: Larin’in topu alırken faul yaptığı gerekçesiyle önemli bir Beşiktaş atağı kesildi. Faul yoktu.
· 24. DK: Ghezzal’in Caner’e müdahalesi kontrolsüz hareket. Faul doğru, sarı kart verilebilir miydi, tartışılır.
· 30. DK: Samatta’nın Vida’ya faulünde sarı kart doğru.
LARiN’E GÖSTERiLEN SARI KART DOĞRUYDU
· 35. DK: Larin’in yaptığı faul sonrası gördüğü kart doğru. (+)
· 37. DK: Welinton’un vücuduna yapışık eline gelen topta devam kararı doğru.
· 41.DK: Irfan Can’ın sert temas varmışcasına kendisini yere bıraktığı pozisyonda tepkisi abartılı. Faul yok.
· 46. DK: Valencia’nın sarı kartı doğru karar.
· 57. DK: Serdar Aziz’in sarı kartı da doğru karar.
· 69. DK: Ceza alanı önünde Welinton’un Osayi-Samuel’e faulünde kart gerekmez.
80. DAKiKADAKi PENALTI BEKLENTiSi YERSiZDi
78. Dk: Sosa’nın Ghezzal’e yaptığı faulde avantaj uygulaması doğru, sonrasında kart da doğru. (+)
· 80. Dk: Ghezzal-Caner Erkin mücadelesinde penaltı beklentisi yersiz, devam doğru.
· 90+2. Dk: Pelkas’ın sarı kartı doğru.
SONUÇ:
· Hakem: Başarılı performans VAR’a ihtiyaç olacak pozisyon gerçekleşmedi.
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