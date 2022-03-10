Hakem konusunda açıklama yapılmaz, eylem yapılır

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Merkez Hakem Komitesi’nin “HAKEM OPERASYONU” gündemi sarstı. Ortada şimdi iki ayrı görüş var: Hakemler mi haklı? Merkez Hakem Komitesi mi? Hakemlerin bakış açısını Murat Fevzi Tanırlı’nın yazısında okudunuz. Olaya bir de TFF açısından bakalım. Federasyona yakın pek çok kaynakla konuştuk. En çarpıcı ifadeleri şu oldu: Hakemlerle ilgili açıklama yapılmaz, eylem yapılır. Bunun ne anlama geldiğini sorduğumuzda da ortaya oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı.

Bu hakemler maç mı sattılar: Hayır

Hakemler herhangi bir usulsüzlük mü yaptılar: Hayır.

Ahlaka aykırı bir davranışta mı bulundular: Hayır.

Bu isimler maç mı sattılar: Hayır

O zaman neden böyle bir karar alındı. Neden gerekçeler açıklanmadı. Bu hakemlerin görevden alınması sadece performansla açıklanabilir mi? Kaynağımızın ifadeleri Türk hakemliğinde birtakım sorunların bulunduğunu çok açık bir şekilde ortaya serdi.

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İyi para kazanıyorlar

Çok eski dönemlerde hakemler ve kulüpler arasında bu tür kirli ilişkiler yaşanmış olabilir. O dönemde hakemlerin kazançları belki onları bu yola itiyordu. Şimdi artık iyi para kazanıyorlar. Dolayısıyla bu tür bir kirli ilişki içinde olan hakemimiz yok. Ama bu kazancın da bir takım yan etkileri oluştu. Bazı isimler kamuoyunda etki alanını genişlettiler. Görev alabilmek ve daha çok kazanabilmek için etki alanını kullanmaya başladılar.

GÖREV ALABİLMEK İÇİN TORPİL DEVREDE

· Kaynağımızın anlatmaya çalıştığı çok açık.

· Bazı hakemler görev alabilmek için birtakım isimleri devreye sokuyorlar. Bu tehlikeli bir yol. Hakem müessesesinin ‘yozlaşmasına’ sebep olabilecek, genç hakemleri etkileyecek tehlikeli bir gelişme. Eğer bunun önünü alamazsak, yeni ve genç hakemler içinde aynı yöntemi kullanmaya çalışacak isimler çıkacaktır. Dolayısıyla bu operasyon yapılmak zorundaydı

HASAN DOĞAN DA BUNU YAPMIŞTI

Zamanını tartışabilirsiniz. Ama gerekçelerini sormayın. Çünkü hakemler konusunda bir karar alacaksanız, açıklama yapmazsınız, eylem yaparsınız. Bu operasyonun bu boyutta olmasa bile, benzerleri geçmişte yapıldı. Rahmetli Hasan Doğan, TFF Başkanı olduğu dönemde de bir takım hakemlere görev vermedi. O zaman o da bir açıklama yapmamıştı, eylem yapmıştı.

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UEFA VE FIFA BİLGİLENDİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem operasyonu ile ilgili olarak UEFA ve FIFA’yı bilgilendirdi. Bu konuda UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı ile konuştuk.

GENÇLEŞTİRME HAREKETİ

· UEFA’nın tepkisi ne oldu?

· Bu konuda sadece bir bilgilendirme yaptık. Yeni bir yapılanma ve gençleştirme hareketi olduğunu bildirdik. UEFA sadece gerekçesini sorar. Eğer kriminal bir gerekçe yoksa, ki yok, bizim verdiğimiz bilgiler de onlar için yeterli.

RİZELİYİM AMA RİZE DE F.BAHÇE DE BENİ SUÇLUYOR

· Servet Yardımcı ile devam edelim. Yakalamışken ona da sorduk: Niye hep hedefte Servet Yardımcı, hakem operasyonu konusunda da isminiz geçti:

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· Bilmiyorum. Rizeliyim, Rize beni suçluyor, F.Bahçe kongre üyesiyim, onlar suçluyor.

Hakem konusu...

· Bakın Rize-Galatasaray maçı sonrası Kulüpler Birliği ile bir araya geldik. MHK’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak UEFA ve FIFA’ya uyumlu bir yapı oluşturmak istedik. Bu yapının tesis edilmesi için David Ellary ismini önerdim. Gelecek hakemlik müessesemizin röntgenini çekecekti.

TEK MÜDAHALEM KURUMSAL BAZDA

· Geldi ve röntgeni çekti mi?

· Evet ama henüz rapor gelmedi. Benim hakemlik konusunda tek müdahalem kurumsal bazda bu oldu. Ama hep hedeftesiniz?

· UEFA’da 55 federasyonun bağlı olduğu komitenin başkanıyım. Oradaki tecrübeyi aktarmak da başka bir amacım. Ben isimlerle değil, kurumsal olarak ne yapılması gerektiği ile ilgileniyorum.

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