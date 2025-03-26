Hakem kararı sonrası TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti.



HT Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerli derbi hakemi kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı.



Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev yapacak.



NE OLMUŞTU?

TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oylar eşit çıktı.



Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi.



Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.



Federasyon, salı günü Beşiktaş'ın talebine olumsuz yanıt verdi. Böylece mücadeleyi yerli hakem yöneteceği kesinleşmiş oldu.