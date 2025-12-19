Hakem Halil Umut Meler ilk kez konuştu: Beşiktaş maçı baskı oluşturmuyor! Yabancı VAR geldi ne oldu? Görüyoruz, karışamıyoruz

Haberin Devamı

Hakem Halil Umut Meler gündeme dair Fanatik’e değerlendirmelerde bulundu. Meler, “Doktor hata yapıyor. Hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürüyor.. Sıfır hatalı insan olamıyor sonuçta." diye konuştu.

Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın Halil Umut Meler röportajı şu şekilde oldu:

'HERKES KENDİNE GÖRE YORUMLUYOR'

Herkes konuştu, onlar sessiz kaldı. Açıklama yapmalarına sıcak bakılmıyor. Oysa en çok konuşması gereken onlar. Yani hakemler.

Zira herkes, haklı ya da haksız, yorumlar yapıyor. Tabiri caiz ise asıp, kesiyor. Daha önce Ümit Öztürk ile uçak yolculuğunda yan yana denk gelmiştim. Bu kez de Halil Umut Meler’le...

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Futbolda bahis soruşturması sonrası bir ilk! Yeni Malatyaspor küme düşürüldü Haberi görüntüle

Çok saygılı, bilgili, sakin ve dolu. Yaklaşık bir saatlik sohbetin öne çıkan satır başları. Hoca, “Aramızda kalsın yazılmasın vb.” talepte bulunmadığı için aynen paylaşıyorum...

Meler’in sözleri şöyle oldu: “Antep maçında VAR hakemiydim. Beşiktaş camiası sanırım bu yüzden tepkili. Herkesin tepkisi farklı olabiliyor. Kuralları herkes kendine göre yorumluyor."

'BÖYLE SERZENİŞLER OLABİLİR'

“Ama Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Niye oluştursun. Sahada işime bakıyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiçbir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım. 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor.

Daha önce Fırat Aydınus’a oldu. Başkalarına da olduğu gibi. Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Doğal olarak onları örnek göstermek ne kadar doğru. Arabistan, Arjantin gibi farklı ülkelerde maçlar yönettim. Bize daha yakınlar. Oralarda da hakemler tek taraflı yargılanıyor. Herkes haklı kendine göre.”

Haberin Devamı

'SIFIR HATALI İNSAN OLAMAZ'

“Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var. Aldıkları de olabilir. Bildiğim kadarıyla federasyonda sistem var. Sisteme Süper Lig kulüpleri de dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde, hakem hataları kırmızı, doğru kararları yeşil bant içinde ayrıntısı ile açıklanıyor. Bu müthiş bir şey. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor. Hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürüyor.. Sıfır hatalı insan olamıyor sonuçta.

Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi. Ne oldu, ne değişti? VAR’da 14 kamera var görmüyorlar mı deniliyor.. Görüyoruz da orda her şeye karışamıyoruz. Kuralları koymuş UEFA, her gördüğümüzü hakeme diyemiyoruz mesela. Sadece izin verilen konuyu diyebiliyoruz.’’

Haberin Devamı