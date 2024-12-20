Hakem camiasında neler oluyor? Şaşırtan gelişmeyi açıkladı: Kadın hakem 'hamile' diye FIFA listesinden çıkarıldı | UEFA yaşananlara inanamadı

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken, beklenmedik bir durum meydana geldi.

Hakem Gamze Durmuş Pakkan, hamile olması nedeniyle FIFA listesinden çıkarıldı. Bu olay üzerine yazarımız Murat Fevzi Tanırlı, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

İşte Tanırlı'nın yazısı...

FIFA 1. Kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu için Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından FIFA listesinden çıkarıldı. Hamile olduğu için MHK tarafından listeden çıkarılan Avrupa’daki tek örnek olan Gamze Durmuş Pakkan için UEFA gerekli girişimlerde bulundu ancak MHK’den ret cevabı aldı. MHK’nin kararına tepki gösteren UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi eski hakem Dagmar Damkova, “Olanlara inanamıyorum. Bir kadının hamile olması nedeniyle listeden çıkarılmasının işten çıkarılmakla ne farkı var!” diye konuştu.

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Üstelik UEFA tarafından mentör atanmış ve elit kategori için geleceğe yatırım yapılan en ciddi aday konumundaydı. Elbette ki hamile bir kadın sezon boyunca görev alamayacak olabilir ancak FIFA listesindeki yerinin dondurularak korunması gerekir çünkü 1. kategoriden elit kategoriye yükselme rotasının etkilenmemesi gerekir. FIFA listesinden bir kalemde çıkarılması, bunca yıllık FIFA elit kategori yolculuğunun sonlanması anlamına geliyor. Seneye tekrar FIFA listesine aday gösterildiğinde en alt kategoriden başlaması gerekiyor, ki bu da en az 3 yıl zaman kaybı demek.

DAGMAR DAMKOVA OLAYI DUYUNCA TELEFONLA ARAYARAK TESELLİ ETTİ

Hamile olduğu için MHK tarafından listeden çıkarılan Avrupa’daki tek örnek olan Gamze Durmuş Pakkan için UEFA gerekli girişimlerde bulundu ancak MHK’den ret cevabı aldı. Bu karar UEFA’yı dehşete düşürdü. UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi eski hakem Dagmar Damkova, “Olanlara inanamıyorum. Bir kadının hamile olması nedeniyle listeden çıkarılmasının işten çıkarılmakla ne farkı var!” diyerek Gamze Durmuş Pakkan’ı arayarak teselli ettiği öğrenildi. İşin daha da vahimi, FIFA listesinden çıkarılma gerekçesini MHK’den dilekçeyle talep eden Gamze Durmuş Pakkan’ın Süper Lig hakemi olan eşi Burak Pakkan’ın da hakemliğinin bitirilmesi söz konusu. Alanyaspor maçında Trabzonspor aleyhine penaltı kararından sonra hiçbir kategoride ne VAR ne de hakemlik görevi verilmemesi de bunun göstergesi.

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UEFA, GAMZE PAKKAN'IN LİSTEYE EKLENMESİNİ BEKLİYOR

Vahamet bununla bitmiyor. Pakkan ailesinin, hamilelik durumu nedeniyle FIFA listesinden çıkarılmasına ilişkin medyada haber çıkması halinde ayrıca tehdit edildiği iddiası ise ne tür bir MHK profiliyle karşı karşıya olduğumuzu sorgulatır. Özellikle başta kadın milletvekillerimize, tüm bakanlarımıza ve STK’lara sesleniyorum; lütfen bu haksızlığa karşı çıkın. UEFA bir fazla kontenjan da olsa Gamze Durmuş Pakkan'ın ismini bekliyor.

RUMENLER KALP KRİZİ GEÇİREN HATEGAN'IN YERİNİ DOLDURMUŞTU

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Hatırlarsanız, FIFA kokartlı elit hakemlerden Rumen Ovidiu Hategan, 2022 Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonrasında 1.5 sene hakemlik yapamamıştı. Tedavisi tamamlanıp Ekim 2023’te Lugano-Club Brugge maçıyla tekrar sahalara dönmüştü. Hategan bu süreçte faal olmamasına rağmen elit kategorideki yerini korumuştu, UEFA listeden çıkarmamıştı. Dönüşünü de sosyal medya hesaplarından hoş geldin diyerek kutlamıştı. Hategen 2024-25 elit kategori hakem listesinde halen yer alıyor. Üstelik de 1 maçı olmasına rağmen! Hamile bir kadın da maç alamasa dahi onca yıldır emek vererek ulaştığı FIFA 1. Kategori listesinde yerini almalı. En azından UEFA net bir şekilde böyle düşünüyor! İnsanlık, etik, emeğe ve kariyere saygı.. Sahip olanlar için çok değerli kavramlar.

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HACIOSMANOĞLU HAKEM DERNEĞİYLE İLGİLENMİYOR

TFF Başkanı sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na son kez hatırlamıyorum; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği konusunda MHK sizi fazlasıyla yanıltıyor. "Maç alabilmek için derneğe üye olmanıza gerek yok, bu işin takipçisiyim" deseniz de ne yazık ki düzen değişmedi. MHK'nin dernek adayına oy vermeyen hakem ve gözlemcilerden 3 aydır görev alamayan çok isim var. Birkaç görev verilip unutulanlar da çok. FYS’den (Futbol Yönetim Sistemi) tüm bölgelerin görevlendirmelerini lütfen inceleyiniz. Sizi uyutuyorlar. Klasman yapılmasına izin vermeyiniz.