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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Hakem atamaları açıklandı

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Hakem atamaları açıklandı
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TFF 1. Lig 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay: Caner Ak
19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok

15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu

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