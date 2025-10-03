Hakem Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti cezası!

Haberin Devamı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig hakemi Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gözden Kaçmasın Sakaryaspor hükmen mağlup! Haberi görüntüle

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında orta alanda verdiği bir kararla gündem olan Arda Kardeşler'e Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! sözleriyle tepki göstermişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." yorumunda bulunmuştu.

Haberin Devamı

Arda Kardeşler ise katıldığı bir televizyon programında, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." açıklamasını yapmıştı.