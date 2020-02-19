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GeriFutbol Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal toprağa verildi
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Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal toprağa verildi

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Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal toprağa verildi

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan’ın Ünsal’ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti. Merhume sonrasında Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan’ın Ünsal’ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti.

Hakan Ünsal’ın annesi Nesibe Ünsal’ın cenaze namazı İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Cami’nde öğle namazının ardından kılındı. Hakan Ünsal’ı bu acı gününde eski futbolcu arkadaşları, spor camiasından önemli isimler ile akrabaları yalnız bırakmadı. Ünsal namaz öncesinde taziyeleri kabul etti.

Merhume daha sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’nda defnedildi.

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