Hakan Ünsal: Derbide Mourinho'nun tercihleri belirleyici olacak

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Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 6. haftada 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

İstanbul'da bir organizasyona katılan sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri, basın mensuplarına derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan galibiyet beklediklerini aktaran eski yöneticilerden Adnan Sezgin, "Hem Okan hocaya hem de takıma güveniyorum. Kadıköy'den en iyi sonuçla döneceğiz. Bence takım çok iyi bir yolda. İyi futbolcularımız var. Gönlüm onlarla beraber." diye konuştu.

Derbilerin sonucunun tahmin edilemez olduğuna değinen Sezgin, "Özellikle derbi müsabakalarında skor tahmini yapmak çok zor. Kadıköy'de oynamak da güç ama takımımıza güveniyorum." dedi.

- Hakan Ünsal: "Mourinho'nun tercihleri oyunun şeklini belirleyecek"

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Galatasaray tarihinin önemli futbolcularından Hakan Ünsal, sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk yönetiminde derbileri iyi oynadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girememenin hayal kırıklığına rağmen takımın toparlandığını aktaran Ünsal, "Takım performans olarak beklenen seviyede değil ama sezona 5'te 5 yaparak başlamanın moral ve motivasyonu var. Galatasaray son yıllarda Okan hocanın önderliğinde derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Okan hocanın tarzı belli ama Mourinho'nun tercihleri oyunun şeklini belirleyecek. Galatasaray açısından Davinson Sanchez ve Victor Osimhen belirleyici olacak. Sanchez, takımın savunmadaki aklı, güvencesi, yönlendiricisi. O iyi onarsa önündeki oyuncuların kalitesi ve bitiriciliği etkin hale geliyor." diye konuştu.

Osinhem'in derbiyi nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Ünsal, "Osimhen normal bir transfer değil. Aslında gerçekleşmesi çok muhtemel bir transfer değildi. Bence müthiş bir oyuncu. Icardi zaten sakat. Osimhem'in varlığı ile Galatasaray'ın eli güçlendi. Onun olması taraftarı, basını, teknik ekibi ve futbolcular etkiler. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da olacak. Belki de Mourinho, kafasındaki sistemde değişiklikler yapacak." şeklinde görüş belirtti.

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- Saffet Akyüz: " Galatasaray'ın daha iddialı olacağına inanıyorum"

Türk futbolunun önemli santrforlarından Saffet Akyüz de derbide Galatasaray'ın iddialı gördüğünü dile getirdi.

Akyüz, geçen sezon Süper Lig'de iki takımın rekabetine değinerek, "İki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Bu futbolumuz adına Avrupa ile aramızın açıldığını gösteriyor. Galatasaray her şeye rağmen sezonda 5'te 5 yaptı. Son hafta futboluyla daha iyi sinyaller verdi. Yeni transferleriyle Galatasaray'ın derbide daha iddialı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe cephesini değerlendiren Akyüz, "Geçen sezonki hayal kırıklığından sonra başkan Ali Koç büyük transfer vaadinde bulundu. Ancak takıma yansıyan çok özel bir şey görmüyorum." diye konuştu.

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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu anlatan Saffet Akyüz, "Osimhen, güçlü bir futbolcu. Deplasmanda üstüne oynanınca topu tutabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın kaliteli ayakları var. Bu nedenle fark yaratabilir." diyerek sözlerini tamamladı.