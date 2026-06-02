Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı çılgın teklifi duyurdular!

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 15:44

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, Barcelona ile yollarını ayıran dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski'ye astronomik bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlık için Aziz Yıldırım'la yarışacak olan Hakan Safi, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Meczyki'den Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre; Biten sözleşmesinin ardından Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski için şu ana kadar Suudi Arabistan ve ABD, transfer için en olası adresler gibi görünüyordu.

Ancak Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, yaptığı astronomik teklifle Polonyalı golcünün aklını her an çelebilir.

SEZON BAŞINA 20 MİLYON EURO!

Habere göre Hakan Safi, 37 yaşındaki dünyaca ünlü forvet oyuncusunun menajerlerine sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklif gönderdi.

SEÇİMDEN SONRA DEĞERLENDİRECEK

Polonyalı golcü için teklifin kağıt üzerinde etkileyici göründüğü ancak kesin bir taahhütte bulunulmadığı, Safi'nin pazar günü yapılacak seçimi kazanması halinde masadaki diğer tekliflerle karşılaştırarak kararını vereceği belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda toplam 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

